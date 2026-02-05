Mingəçevirin bir hissəsində üç saat işıq olmayacaq
Energetika
- 05 fevral, 2026
- 07:42
Bu gün Mingəçevir Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/6 kV-luq yarımstansiyadan çıxan 6 kV-luq hava xəttində yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək.
"Report"a xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq saat 09:00-dan 12:00-dək Mingəçevir şəhəri Qarabağ kanal ərazisi, İncilli yaşayış massivi və Koroğlu küçəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Yenidənqurma işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
08:05
CNN: Ağ Ev ABŞ-nin immiqrasiya strategiyasında təcili dəyişikliklər hazırlayırDigər ölkələr
07:42
Mingəçevirin bir hissəsində üç saat işıq olmayacaqEnergetika
07:21
Rodriqes iqtisadiyyatı gücləndirmək üçün strateji idxalın əvəzlənməsi planını elan edibDigər ölkələr
06:50
Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
06:47
ABŞ Konqresində nadir torpaq elementlərinin hasilatının artırılması haqqında qanun qəbul edilibDigər ölkələr
06:04
Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildiribDigər ölkələr
05:42
Foto
BMT rəsmisi: Azərbaycanın mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa diqqət ayırması əhəmiyyətlidirXarici siyasət
05:24
Quterreş: Rusiya-ABŞ müqaviləsinin müddətinin başa çatması beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edirDigər ölkələr
04:57