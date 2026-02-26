İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Şimali Koreya ölkənin nüvə arsenalını genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 07:17
    Şimali Koreya ölkənin nüvə arsenalını genişləndirmək niyyətindədir

    Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) ölkənin nüvə arsenalının genişləndirilməsinə diqqət yetirəcək.

    "Report"un Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Kim Çen İn Pxenyanda hakim Əmək Partiyasının doqquzuncu qurultayının başa çatması münasibətilə keçirilən hərbi paradda bəyanat verib.

    "Partiyamız milli nüvə enerjimizi daha da genişləndirmək, gücləndirmək və nüvə dövləti statusumuzdan tam şəkildə yararlanmaqda qərarlıdır", - deyə Kim Çen İn bildirib.

    KXDR Sədri həmçinin qeyd edib ki, ABŞ ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması perspektivləri tamamilə Vaşinqtonun mövqeyindən asılıdır. Onun sözlərinə görə, əgər ABŞ ölkənin hazırkı statusuna hörmət edərək Şimali Koreya ilə qarşıdurma siyasətindən əl çəkərsə, dövlətlərin "yaxşı yola getməməsi" üçün heç bir səbəb yoxdur.

    Bununla belə, Kim Çen İn indiyədək Donald Trampın görüş təklifini qəbul etməyib.

    Şimali Koreya Kim Çen ABŞ
    КНДР намерена расширить ядерный арсенал страны

    Son xəbərlər

    07:35

    Kuba ABŞ bayrağı altında üzən katerdə saxlanılanların terror aktı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:17

    Şimali Koreya ölkənin nüvə arsenalını genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:41

    BVF: Tətbiq edilən rüsumlar ABŞ-nin iqtisadi aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

    Digər ölkələr
    06:07

    Rusiyanın Xabarovsk diyarında fərdi evdə baş verən yanğında dörd nəfər ölüb

    Region
    05:45

    ABŞ gəmiləri Bəhreyndəki bazanı tərk edib

    Digər ölkələr
    05:09

    "Axios": Tramp Zelenskiyə müharibənin "bir ay ərzində" başa çatmasını istədiyini deyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    04:46

    "Kommersant": Rusiya regionlarının büdcələrində rekord səviyyədə kəsir formalaşıb

    Region
    04:12

    Britaniya ordusu və HHQ Ukraynada yerləşdirilmə üçün hazırlıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    03:49

    Rubio: ABŞ Kuba sahillərində baş vermiş kater insidenti barədə məlumatları araşdıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti