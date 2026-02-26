КНДР намерена расширить ядерный арсенал страны

КНДР сосредоточится на расширении ядерного арсенала страны.

Как передает Report со ссылкой на Центральное корейское агентство Кореи (ЦТАК), об этом Ким Чен Ын заявил на военном параде, которым завершился девятый съезд правящей Трудовой партии в Пхеньяне.

"Наша партия твердо намерена и дальше расширять и укреплять нашу национальную ядерную энергетику и в полной мере использовать свой статус ядерного государства", - сказал Ким Чен Ын.

Председатель КНДР также отметил, что перспективы улучшения отношений с США полностью зависят от позиции Вашингтона. По его словам, если США откажутся от своей политики конфронтации с Северной Кореей, уважая нынешний статус страны, нет причин, по которым государства "не могли бы хорошо ладить".

При этом Ким Чен Ын до сих пор не принял предложения Дональда Трампа о встрече.