Трамп: У стрелявшего на приеме в Вашингтоне с собой было несколько единиц оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton имел при себе несколько единиц оружия.

Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции после инцидента.

"Человек атаковал пункт безопасности с несколькими единицами вооружения, он был схвачен храбрыми представителями Секретная служба США, они действовали очень быстро", - сказал Трамп.

По его словам, один из сотрудников Секретной службы получил огнестрельное ранение, однако бронежилет предотвратил тяжелые последствия.

"В него выстрелили из очень мощного оружия с очень близкого расстояния, но бронежилет сработал. Я говорил с этим сотрудником, он чувствует себя отлично", - отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что, по предварительным данным, стрелявший, вероятно, действовал в одиночку, и расследование это должно подтвердить.