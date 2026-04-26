Трамп: У стрелявшего на приеме в Вашингтоне с собой было несколько единиц оружия
- 26 апреля, 2026
- 07:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton имел при себе несколько единиц оружия.
Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции после инцидента.
"Человек атаковал пункт безопасности с несколькими единицами вооружения, он был схвачен храбрыми представителями Секретная служба США, они действовали очень быстро", - сказал Трамп.
По его словам, один из сотрудников Секретной службы получил огнестрельное ранение, однако бронежилет предотвратил тяжелые последствия.
"В него выстрелили из очень мощного оружия с очень близкого расстояния, но бронежилет сработал. Я говорил с этим сотрудником, он чувствует себя отлично", - отметил американский лидер.
Трамп также добавил, что, по предварительным данным, стрелявший, вероятно, действовал в одиночку, и расследование это должно подтвердить.