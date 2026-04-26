Трамп: У стрелявшего на приеме в Вашингтоне с собой было несколько единиц оружия

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton имел при себе несколько единиц оружия.

    Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции после инцидента.

    "Человек атаковал пункт безопасности с несколькими единицами вооружения, он был схвачен храбрыми представителями Секретная служба США, они действовали очень быстро", - сказал Трамп.

    По его словам, один из сотрудников Секретной службы получил огнестрельное ранение, однако бронежилет предотвратил тяжелые последствия.

    "В него выстрелили из очень мощного оружия с очень близкого расстояния, но бронежилет сработал. Я говорил с этим сотрудником, он чувствует себя отлично", - отметил американский лидер.

    Трамп также добавил, что, по предварительным данным, стрелявший, вероятно, действовал в одиночку, и расследование это должно подтвердить.

    Tramp: Vaşinqton qəbul zamanı atəş açan şəxsin bir neçə silahı olub

