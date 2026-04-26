Трамп усомнился в связи стрельбы в Вашингтоне с операцией против Ирана
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 07:59
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что инцидент со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton связан с американской военной операцией против Ирана.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции после происшествия.
"Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Последние новости
