В Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии
Энергетика
- 05 февраля, 2026
- 07:56
В Мингячевире сегодня будут локальные перебои в подаче электроэнергии.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут наблюдаться в связи с работами по реконструкции воздушной ЛЭП.
"В связи с этим с 09:00 до 12:00 будут перебои в подаче электроэнергии в районе Карабахского канала, жилом массиве Инджилли и на улице Кёроглу. После завершения указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".
