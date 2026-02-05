Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    • 05 февраля, 2026
    • 07:56
    В Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    В Мингячевире сегодня будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут наблюдаться в связи с работами по реконструкции воздушной ЛЭП.

    "В связи с этим с 09:00 до 12:00 будут перебои в подаче электроэнергии в районе Карабахского канала, жилом массиве Инджилли и на улице Кёроглу. После завершения указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".

    Mingəçevirin bir hissəsində üç saat işıq olmayacaq
    Лента новостей