В Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии

В Мингячевире сегодня будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут наблюдаться в связи с работами по реконструкции воздушной ЛЭП.

"В связи с этим с 09:00 до 12:00 будут перебои в подаче электроэнергии в районе Карабахского канала, жилом массиве Инджилли и на улице Кёроглу. После завершения указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".