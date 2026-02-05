Гутерриш: Истечение срока ДСНВ ставит под угрозу международную безопасность

Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности", - заявил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что на протяжении холодной войны и после нее контроль над вооружениями помогал предотвращать катастрофы, обеспечивал стабильность и исключал риск роковых просчетов. По его словам, путь от переговоров по ограничению стратегических вооружений (ОСВ) в 1970-х годах до ДСНВ, подписанного в 2010 году, позволил сократить тысячи единиц оружия, значительно повысив безопасность всех народов мира.

Генсек ООН обратился к России и США с призывом незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями.

Напомним, что срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) истек в четверг, 5 февраля. Это последнее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения по ДСНВ.