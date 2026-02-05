Замглавы Минкультуры: Азербайджан широко признан в мире как автор глобальных инициатив

Азербайджан широко признан в мире как сильное государство в регионе, принимающее международные мероприятия, а также автор ценных глобальных инициатив.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в кулуарах панели высокого уровня на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, организованной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке азербайджанским постпредством.

Замминистра отметил, что "Бакинский процесс", нацеленный на построение мостов между различными культурами и религиями, уже превратился из региональной инициативы в глобальный призыв.

Ф. Джафаров также рассказал об исключительном интересе к Азербайджану в ООН.

"Наша страна уже много лет принимает крупные международные мероприятия. Проведение Азербайджаном COP29, одного из крупнейших международных мероприятий в мире, а также Всемирного форума городов (WUF13) еще больше укрепило имидж нашей страны как государства, принимающего международные мероприятия, а также как автора ценных глобальных инициатив", - сказал заместитель министра.

По его словам, в ходе встреч, проведенных в рамках визита делегации ведомства в США, особо подчеркивались опыт Азербайджана, широкое и успешное сотрудничество с ООН в различных областях.

"Разумеется, выдвинутые предложения внесут вклад в развитие сотрудничества "Бакинского процесса" с ведущими международными организациями", - добавил Фарид Джафаров.