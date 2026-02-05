В турецком Измире задержали 28 нелегальных мигрантов

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 04:59
    На побережье Эгейского моря в районе Урла провинции Измир на западе Турции задержали 28 нелегальных мигрантов, включая 11 детей.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны.

    Согласно информации, среди задержанных были подозреваемые в торговле людьми, они пытались незаконно покинуть страну.

    Всех задержанных направили в Управление миграции, по факту ведется расследование.

    İzmirdə 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb
