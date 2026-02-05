В турецком Измире задержали 28 нелегальных мигрантов

На побережье Эгейского моря в районе Урла провинции Измир на западе Турции задержали 28 нелегальных мигрантов, включая 11 детей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны.

Согласно информации, среди задержанных были подозреваемые в торговле людьми, они пытались незаконно покинуть страну.

Всех задержанных направили в Управление миграции, по факту ведется расследование.