İzmirdə 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 04:44
    Egey dənizinin Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla rayonu sahillərində 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Sahil Mühafizəsi Komandanlığı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, saxlanılan miqrantlardan 11-i uşaq olub.

    Həmçinin qeyd edilib ki, insan qaçaqçılığı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən və qeyri-qanuni yollarla ölkədən çıxmağa çalışan şəxslər də yaxlaanıblar.

    Qanunsuz miqrantlar Miqrasiya İdarəsinə göndəriliblər.

    В турецком Измире задержали 28 нелегальных мигрантов

