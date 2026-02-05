İzmirdə 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb
Region
- 05 fevral, 2026
- 04:44
Egey dənizinin Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla rayonu sahillərində 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sahil Mühafizəsi Komandanlığı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, saxlanılan miqrantlardan 11-i uşaq olub.
Həmçinin qeyd edilib ki, insan qaçaqçılığı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən və qeyri-qanuni yollarla ölkədən çıxmağa çalışan şəxslər də yaxlaanıblar.
Qanunsuz miqrantlar Miqrasiya İdarəsinə göndəriliblər.
