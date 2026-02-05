В Конгрессе США приняли закон о наращивании добычи редкоземельных элементов

Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ряд мер по наращиванию в США объемов добычи редкоземельных элементов и других полезных ископаемых, а также по сокращению их импорта.

Как передает Report, документ поддержали 224 члена нижней палаты американского законодательного органа, 195 высказались против. Согласно законопроекту, вашингтонская администрация должна проинформировать профильные комитеты обеих палат Конгресса о зависимости США от поставок ископаемых из других стран и о связанных с этим экономических издержках.

Документ предусматривает меры по упрощению выдачи разрешений на реализацию проектов в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы. Кроме того, он предполагает ускорение проведения в США геологической разведки и поиска новых месторождений.

Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Вашингтон приступает к созданию стратегического резерва важнейших полезных ископаемых. Он отмечал, что на это направят не менее $12 млрд из средств Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов и частного сектора.