Трамп создает стратегический запас важных минералов на $12 млрд

Президент США Дональд Трамп планирует создать стратегический запас критических минералов с начальным финансированием в 12 млрд долларов от Экспортно-импортного банка США (EXIM).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил официальный представитель Вашингтонской администрации.

Проект, получивший название Project Vault, станет новой попыткой США противостоять, по мнению законодателей, манипуляциям Китая с ценами на литий, никель, редкоземельные элементы и другие критически важные минералы, необходимые для производства электромобилей и высокотехнологичного оружия.

Проект сочетает частное финансирование с кредитом EXIM Bank в 10 млрд долларов для закупки и складирования минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других производителей. Закупку сырья для стратегического запаса будут осуществлять торговые компании Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group. В планируемый запас войдут как редкоземельные элементы и критические минералы, так и другие стратегически важные материалы с нестабильными ценами.

Project Vault призван поддержать американскую автомобильную промышленность, позволяя компаниям минимизировать риски на своих балансовых счетах. Одной из целей проекта является обеспечение 60-дневного запаса минералов для экстренного использования. Проект уже начал формирование запаса, а также создается исполнительная структура, в которой EXIM, как ожидается, получит место в совете директоров.