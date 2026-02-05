Азербайджан организовал в ООН панель на тему содействия межкультурному диалогу

Постоянное представительство Азербайджана при ООН совместно с Центром по правам человека Эссекского университета (Англия) при поддержке Министерства культуры Азербайджана организовали в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке панельную дискуссию высокого уровня на тему "Определение передового опыта для продвижения эффективных культур и межрелигиозного диалога в целях мира и солидарности: извлеченные уроки".

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, организованном в рамках Всемирной недели межрелигиозной гармонии и Международного дня человеческого братства, выступили с докладами заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, помощник Генерального секретаря ООН и заместитель исполнительного директора UN Women Ньярадзайи Гумбонзванда, представитель ЮНЕСКО при ООН Элиот Минченберг, профессор Центра по правам человека Эссекского университета Ахмад Шахид и генеральный секретарь неправительственной организации Religions for Peace International Франсис Кулиа.

В панельной дискуссии также приняли участие высокопоставленные должностные лица ООН, послы государств-членов, представители международных организаций и гражданского общества.

Дискуссия прошла под модераторством постоянного представителя Азербайджана при ООН Тофига Мусаева.

Дипломат отметил, что основной целью панели является определение эффективных подходов к укреплению культурного и межрелигиозного диалога, обмен передовым опытом и обсуждение инновационных решений на фоне растущей поляризации.

Ф. Джафаров заявил, что на фоне растущей геополитической напряженности диалог является не только идеалом, но и практической необходимостью:

"Культурный и межрелигиозный диалог - это уже не нормативное стремление, а практический инструмент для предотвращения конфликтов, построения доверия и устойчивого развития".

Он подчеркнул, что "Бакинский процесс", начатый в 2008 году, превратился в глобальную платформу в этой области, и отметил, что эта инициатива является инклюзивной моделью, объединяющей наряду с правительствами религиозных лидеров, ученых, молодежь и гражданское общество. Ф. Джафаров добавил, что в этом году Азербайджан примет Всемирный форум межкультурного диалога.