Замглавы UN Women: Внимание Азербайджана к межкультурному диалогу имеет особое значение

Особое значение имеет то внимание, которое Азербайджан уделяет теме межкультурного и межрелигиозного диалога.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила помощник генерального секретаря ООН и заместитель исполнительного директора UN Women Ньярадзайи Гумбонзванда по итогам панели высокого уровня на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, организованной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке азербайджанским постпредством.

Она подчеркнула актуальность темы на фоне Всемирной недели межрелигиозной гармонии.

"Панельная дискуссия на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, проведенная под эгидой Азербайджана в течение такой недели, стала очень важной встречей. Особое значение имеет то, что Азербайджан совместно с ООН и Эссекским университетом уделяет внимание этой теме. Мы были рады видеть сильный акцент на вопросах, связанных с женщинами и молодежью", - указала Н. Гумбонзванда.

Помощник генсека отметила, что на панельной дискуссии еще раз стала свидетелем того, что социальная солидарность начинается именно с диалога, ведущегося внутри сообществ.

"Мы привержены работе в этом направлении, поскольку диалог с женщинами и молодежью на уровне сообществ является частью предотвращения конфликтов. Социальное единство и мир мы также строим именно этим путем", - добавила она.