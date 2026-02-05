Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Замглавы UN Women: Внимание Азербайджана к межкультурному диалогу имеет особое значение

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 05:54
    Замглавы UN Women: Внимание Азербайджана к межкультурному диалогу имеет особое значение

    Особое значение имеет то внимание, которое Азербайджан уделяет теме межкультурного и межрелигиозного диалога.

    Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила помощник генерального секретаря ООН и заместитель исполнительного директора UN Women Ньярадзайи Гумбонзванда по итогам панели высокого уровня на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, организованной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке азербайджанским постпредством.

    Она подчеркнула актуальность темы на фоне Всемирной недели межрелигиозной гармонии.

    "Панельная дискуссия на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, проведенная под эгидой Азербайджана в течение такой недели, стала очень важной встречей. Особое значение имеет то, что Азербайджан совместно с ООН и Эссекским университетом уделяет внимание этой теме. Мы были рады видеть сильный акцент на вопросах, связанных с женщинами и молодежью", - указала Н. Гумбонзванда.

    Помощник генсека отметила, что на панельной дискуссии еще раз стала свидетелем того, что социальная солидарность начинается именно с диалога, ведущегося внутри сообществ.

    "Мы привержены работе в этом направлении, поскольку диалог с женщинами и молодежью на уровне сообществ является частью предотвращения конфликтов. Социальное единство и мир мы также строим именно этим путем", - добавила она.

    межкультурный диалог ООН Азербайджан UN Women
    Фото
    BMT rəsmisi: Azərbaycanın mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa diqqət ayırması əhəmiyyətlidir
    Ты - Король

    Последние новости

    06:46

    Родригес объявила о стратегической замене импорта для укрепления экономики

    Другие страны
    06:08

    В Конгрессе США приняли закон о наращивании добычи редкоземельных элементов

    Другие страны
    05:54
    Фото

    Замглавы UN Women: Внимание Азербайджана к межкультурному диалогу имеет особое значение

    Внешняя политика
    05:26

    Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

    Другие страны
    05:12

    Моратинос: Ильхам Алиев - один из главных инициаторов диалога во имя мира

    Внешняя политика
    04:59

    В турецком Измире задержали 28 нелегальных мигрантов

    В регионе
    04:49

    Замглавы Минкультуры: Азербайджан широко признан в мире как автор глобальных инициатив

    Внешняя политика
    04:32

    Гутерриш: Истечение срока ДСНВ ставит под угрозу международную безопасность

    Другие страны
    04:03
    Фото

    Азербайджан организовал в ООН панель на тему содействия межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    Лента новостей