    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 18:06
    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    İran və ABŞ fevralın 6-da Omanda xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffun iştirakı ilə gələcək nüvə razılaşması barədə danışıqlar aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA agentliyi məlumat yayıb.

    Danışıqların formatı əvvəlki kimi qalacaq: tərəflər Oman tərəfinin vasitəçiliyi ilə dolayı danışıqlar aparacaqlar. Görüşə ABŞ Prezidentinin kürəkəni Cared Kuşner də qoşula bilər.

    İran ABŞ oman Abbas Əraqçi Stiv Uitkoff
