Переговоры Ирана и США пройдут в Омане 6 февраля
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 18:00
Иран и США проведут переговоры о будущей ядерной сделке 6 февраля в Омане с участием главы иранского МИД Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.
Формат переговоров сохранится прежний: стороны будут вести непрямые переговоры при посредничестве оманской стороны. К встрече может присоединиться и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее сегодня стало известно о том, что Администрация США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане.
Последние новости
18:40
Таиланд и Камбоджа не пришли к единому решению по погранконфликтуДругие страны
18:25
Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"Внешняя политика
18:21
Фото
Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млнДругие страны
18:18
Президент Узбекистана посетит Пакистан с госвизитомВ регионе
18:17
Ильхам Алиев: Сегодня ОАЭ являются примером для многих странВнешняя политика
18:14
Сегодня глава МИД Узбекистана посетит ВашингтонВ регионе
18:13
Фото
Видео
Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:05
Грузия переходит на 11-летнее общее образованиеВ регионе
18:05