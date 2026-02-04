Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Переговоры Ирана и США пройдут в Омане 6 февраля

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 18:00
    Переговоры Ирана и США пройдут в Омане 6 февраля

    Иран и США проведут переговоры о будущей ядерной сделке 6 февраля в Омане с участием главы иранского МИД Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.

    Формат переговоров сохранится прежний: стороны будут вести непрямые переговоры при посредничестве оманской стороны. К встрече может присоединиться и зять президента США Джаред Кушнер.

    Ранее сегодня стало известно о том, что Администрация США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане.

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək
