Переговоры Ирана и США пройдут в Омане 6 февраля

Иран и США проведут переговоры о будущей ядерной сделке 6 февраля в Омане с участием главы иранского МИД Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.

Формат переговоров сохранится прежний: стороны будут вести непрямые переговоры при посредничестве оманской стороны. К встрече может присоединиться и зять президента США Джаред Кушнер.

Ранее сегодня стало известно о том, что Администрация США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане.