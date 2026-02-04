İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Tramp: Xamenei artan gərginlik fonunda çox narahat olmalıdır

    • 04 fevral, 2026
    • 23:39
    Tramp: Xamenei artan gərginlik fonunda çox narahat olmalıdır

    İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamenei artan gərginlik fonunda çox narahat olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "NBC News" telekanalına verdiyi eksklüziv müsahibədə bildirib.

    O, İrandakı nüvə obyektlərinə endirilən zərbələrin nəticələrini şərh edib. Trampın fikrincə, Tehran nüvə proqramını bərpa etməyə çalışır.

    "Hazırda İranda tam dağıntıdır... Biz onların nüvə potensialını məhv etdik. Lakin mən Yaxın Şərqdə sülh istəyirəm. Əgər biz onların nüvə obyektlərinə hücum etməsəydik, ərəb ölkələri İrandan qorxmağa davam edərdilər", - Amerika lideri bildirib.

    Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri İranın nüvə fəaliyyətini bərpa edəcəyi təqdirdə onu "çox pis şeylərlə" hədələyib.

    Bununla yanaşı, Tramp tərəflərin dialoqu davam etdirdiyini iddia edib: "Onlar (İran - red.) bizimlə danışıqlar aparırlar".

    Donald Tramp Xamanei təhdid
    Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

