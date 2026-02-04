Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 23:26
    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи "должен очень беспокоиться" на фоне растущей напряженности.

    Как передает Report, об этом в эксклюзивном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

    Он прокомментировал последствия ударов по ядерным объектам в Иране и считает, что Тегеран пытается возобновить ядерную программу.

    "В Иране сейчас полная разруха... Мы уничтожили их ядерный потенциал. Однако я хочу мира на Ближнем Востоке. И если бы мы не атаковали их ядерные объекты, арабские страны продолжали бы опасаться Ирана", - сказал американский лидер.

    Глава Вашингтонской администрации пригрозил "очень плохими вещами" в случае, если Иран возобновит ядерные разработки.

    Наряду с этим Трамп утверждает, что стороны продолжают вести диалог: "Они (Иран - ред.) ведут переговоры с нами".

    Tramp: Xamenei artan gərginlik fonunda çox narahat olmalıdır
