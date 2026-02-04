Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности
- 04 февраля, 2026
- 23:26
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи "должен очень беспокоиться" на фоне растущей напряженности.
Как передает Report, об этом в эксклюзивном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.
Он прокомментировал последствия ударов по ядерным объектам в Иране и считает, что Тегеран пытается возобновить ядерную программу.
"В Иране сейчас полная разруха... Мы уничтожили их ядерный потенциал. Однако я хочу мира на Ближнем Востоке. И если бы мы не атаковали их ядерные объекты, арабские страны продолжали бы опасаться Ирана", - сказал американский лидер.
Глава Вашингтонской администрации пригрозил "очень плохими вещами" в случае, если Иран возобновит ядерные разработки.
Наряду с этим Трамп утверждает, что стороны продолжают вести диалог: "Они (Иран - ред.) ведут переговоры с нами".