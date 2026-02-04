Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи "должен очень беспокоиться" на фоне растущей напряженности.

Как передает Report, об этом в эксклюзивном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

Он прокомментировал последствия ударов по ядерным объектам в Иране и считает, что Тегеран пытается возобновить ядерную программу.

"В Иране сейчас полная разруха... Мы уничтожили их ядерный потенциал. Однако я хочу мира на Ближнем Востоке. И если бы мы не атаковали их ядерные объекты, арабские страны продолжали бы опасаться Ирана", - сказал американский лидер.

Глава Вашингтонской администрации пригрозил "очень плохими вещами" в случае, если Иран возобновит ядерные разработки.

Наряду с этим Трамп утверждает, что стороны продолжают вести диалог: "Они (Иран - ред.) ведут переговоры с нами".