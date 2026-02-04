İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İran ABŞ ilə danışıqların ləğv olunduğuna dair xəbərləri təkzib edib

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 23:53
    İran ABŞ ilə nüvə danışıqlarının təxirə salınması xəbərlərini təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial şəbəkə heabında paylaşım edib.

    O bildirib ki, ABŞ ilə nüvə danışıqlarının cümə günü Maskatda keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Bütün lazımi hazırlıqları gördükləri üçün omanlı qardaşlarımıza minnətdaram", - o qeyd edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Axios" portalı ABŞ və İran arasında fevralın 6-da Omanda keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların ləğv edildiyinə dair məlumat yayıb. Buna səbəb isə İran tərəfinin bir gün əvvəl danışıqların Türkiyədə yox, Omanda və ikitərəfli formatda keçirilməsini tələb etməsi olub.

    İran ABŞ Danışıq
    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

