Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию об отмене переговоров с США по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом иранский министр написал на своей странице в Х.

"Переговоры по ядерной программе [Ирана] с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате.

Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры", - отметил Арагчи.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменены.