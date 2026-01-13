Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 00:06
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию об отмене переговоров с США по ядерной программе Тегерана.
Как передает Report, об этом иранский министр написал на своей странице в Х.
"Переговоры по ядерной программе [Ирана] с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате.
Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры", - отметил Арагчи.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменены.
