Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 00:06
    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию об отмене переговоров с США по ядерной программе Тегерана.

    Как передает Report, об этом иранский министр написал на своей странице в Х.

    "Переговоры по ядерной программе [Ирана] с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате.

    Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры", - отметил Арагчи.

    Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменены.

    Аббас Арагчи МИД Ирана иранская ядерная программа
    İran ABŞ ilə danışıqların ləğv olunduğuna dair xəbərləri təkzib edib
    Ты - Король

    Последние новости

    00:45

    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    Другие страны
    00:25

    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    Другие страны
    00:06

    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    В регионе
    23:57
    Фото

    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    23:49
    Фото

    Полпред президента: В Нахчыване начался качественно новый этап в развитии бизнеса

    Внутренняя политика
    23:39

    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Другие страны
    23:26

    Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

    Другие страны
    23:08

    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    22:50

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    Лента новостей