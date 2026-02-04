İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Bakıda küləyin sürəti 28 m/s təşkil edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 04 fevral, 2026
    • 09:07
    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 4-ü saat 9:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Dağlıq ərazilərə - Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Lerik, Quba və Qaxa (Sarıbaş) qar, əksər bölgələrə isə yağış yağır. Hazırda bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 28, Goranboyda 23, Bərdə və Naftalanda 21, Gəncədə 20, Şəki və Mingəçevirdə 18, Şəmkir və Tərtərdə 16, Culfa və Yevlaxda 15 m/s-dək güclənir.

    Dənizdə dalğanın hündürlüyü 3.8 metrdir.

    Daşkəsən, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan, Quba, Qusar, Qrız, Şahdağ, Göyçay, Lerik, Astara, Sabirabadda duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 300 metrədək məhdudlaşır.

