İraqın Ərbil şəhərində yenidən partlayış səsləri eşidilib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 11:07
İraqda, İŞİD-ə qarşı yaradılmış ABŞ başçılığında beynəlxalq koalisiyanın hərbi bazasının yerləşdiyi Ərbil hava limanının yaxınlığında yenidən partlayışlar eşidilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti "AFP"yə istinadən xəbər verir.
Qəzet qeyd edir ki, ABŞ-İsrail İrana qarşı kampaniyasının başlanmasından bəri ABŞ-ın iri konsulluq müəssisələri kompleksinin də yerləşdiyi Ərbil üzərində dəfələrlə pilotsuz uçuş aparatları ələ keçirilib.
