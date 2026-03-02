İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 11:07
    İraqın Ərbil şəhərində yenidən partlayış səsləri eşidilib

    İraqda, İŞİD-ə qarşı yaradılmış ABŞ başçılığında beynəlxalq koalisiyanın hərbi bazasının yerləşdiyi Ərbil hava limanının yaxınlığında yenidən partlayışlar eşidilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti "AFP"yə istinadən xəbər verir.

    Qəzet qeyd edir ki, ABŞ-İsrail İrana qarşı kampaniyasının başlanmasından bəri ABŞ-ın iri konsulluq müəssisələri kompleksinin də yerləşdiyi Ərbil üzərində dəfələrlə pilotsuz uçuş aparatları ələ keçirilib.

    İraq ərbil İrana hərbi zərbələr
    В иракском Эрбиле вновь прогремели взрывы
    Explosions reported near Erbil airport in Iraq

