В иракском Эрбиле вновь прогремели взрывы

Возле аэропорта Эрбиль в Ираке, где размещена военная база международной коалиции во главе с США, созданной против ИГИЛ, вновь слышны взрывы.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на AFP.

Газета отмечает, что с начала американо-израильской кампании против Ирана над Эрбилем, где также расположен крупный комплекс консульских учреждений США, неоднократно перехватывали беспилотники.

Накануне СМИ сообщали, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по военной базе США недалеко от аэропорта Эрбиля. О пострадавших в настоящий момент не сообщалось. Иракская вооруженная группировка "Сарая Авлия Аль-Дам" взяла ответственность за эти удары.