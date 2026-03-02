İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya Xersona zərbə endirib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 11:17
    Rusiya Xersona zərbə endirib, ölənlər və yaralananlar var

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, nəticədə dörd nəfər həlak olub, beş nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Vilayətin Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin teleqram kanalında məlumat verib.

    "Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, daha 5 nəfər yaralanıb", - o yazıb.

    Prokudin qeyd edib ki, Rusiya qoşunları yaşayış məntəqələrinin sosial infrastrukturuna və yaşayış məhəllələrinə zərbələr endirib, xüsusilə beş çoxmərtəbəli bina və altı fərdi ev zədələnib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xerson
    ВС РФ нанесли удар по украинскому Херсону, есть погибшие и пострадавшие

    Son xəbərlər

    12:35

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    12:34

    İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdi

    Daxili siyasət
    12:32

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    12:12

    Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib

    Digər ölkələr
    12:08

    Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti