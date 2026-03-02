Rusiya Xersona zərbə endirib, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 11:17
Rusiya qoşunları Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, nəticədə dörd nəfər həlak olub, beş nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Vilayətin Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin teleqram kanalında məlumat verib.
"Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, daha 5 nəfər yaralanıb", - o yazıb.
Prokudin qeyd edib ki, Rusiya qoşunları yaşayış məntəqələrinin sosial infrastrukturuna və yaşayış məhəllələrinə zərbələr endirib, xüsusilə beş çoxmərtəbəli bina və altı fərdi ev zədələnib.
