    ВС РФ нанесли удар по украинскому Херсону, есть погибшие и пострадавшие

    • 02 марта, 2026
    • 11:12
    ВС РФ нанесли удар по украинскому Херсону, есть погибшие и пострадавшие

    Российские войска атаковали Херсонскую область Украины, в результате четыре человека погибли, пять получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил глава военной администрации области Александр Прокудин в телеграм-канале.

    "Из-за российских ударов 4 человека погибли, еще 5 получили ранения", - написал он.

    Прокудин отметил, что войска РФ били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов, повредив, в частности, пять многоэтажных домов и шесть частных домов.

