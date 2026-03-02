ВС РФ нанесли удар по украинскому Херсону, есть погибшие и пострадавшие
- 02 марта, 2026
- 11:12
Российские войска атаковали Херсонскую область Украины, в результате четыре человека погибли, пять получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил глава военной администрации области Александр Прокудин в телеграм-канале.
"Из-за российских ударов 4 человека погибли, еще 5 получили ранения", - написал он.
Прокудин отметил, что войска РФ били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов, повредив, в частности, пять многоэтажных домов и шесть частных домов.
