ВС РФ нанесли удар по украинскому Херсону, есть погибшие и пострадавшие

Российские войска атаковали Херсонскую область Украины, в результате четыре человека погибли, пять получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава военной администрации области Александр Прокудин в телеграм-канале.

"Из-за российских ударов 4 человека погибли, еще 5 получили ранения", - написал он.

Прокудин отметил, что войска РФ били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов, повредив, в частности, пять многоэтажных домов и шесть частных домов.