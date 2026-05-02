    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    • 02 may, 2026
    • 22:39
    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    Xəbər verildiyi kimi, mayın 2-də Lənkəran şəhərinin sakinləri və qonaqları arasında Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) barədə məlumatlılığın artırılması məqsədilə WUF13 Festivalı baş tutub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, festivalın ictimai proqramı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovun, rəsmi şəxslərin və şəhər ictimaiyyətinin iştirakı ilə keçirilib.

    İctimai proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılıb.

    Həmçinin WUF13 və şəhərsalma mövzularında, eləcə də Lənkəranın memarlıq abidələri barədə suallar təqdim olunaraq iştirakçılar arasında müsabiqələr təşkil edilib. Düzgün cavab verənlərə hədiyyələr təqdim edilib.

    9000-dən çox iştirakçının qatıldığı proqram böyük maraqla qarşılanıb.

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

