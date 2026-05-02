В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

В публичной программе Фестиваля WUF13, организованного в Лянкяране 2 мая, приняли участие свыше 9 тыс. человек.

Как сообщает южное бюро Report, программа была организована для повышения осведомленности населения города о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В программе приняли участие глава Лянкяранской городской исполнительной власти Талех Гарашов, официальные лица и местные жители.

В рамках публичной программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр и презентаций до широкой аудитории были донесены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные градостроительные решения и города будущего.

Также были организованы конкурсы среди участников с вопросами на тему WUF13 и градостроительства, а также об архитектурных памятниках Лянкярана. Победителям конкурсов были вручены подарки.