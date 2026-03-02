SEPAH Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə hava zərbələri endirir
- 02 mart, 2026
- 11:22
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə, Hayfadakı hərbi və güc strukturlarının mərkəzlərinə, həmçinin Qüdsün şərq hissəsinə hava zərbələri endirdiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın bəyanatında deyilir.
Bəyanatda qeyd olunur ki, İran İsrailə 10-cu raket dalğasını buraxıb, bununla əlaqədar sakinlərə hərbi bazalardan, təhlükəsizlik obyektlərindən və dövlət mərkəzlərindən uzaq durmaq tövsiyə edilir.
