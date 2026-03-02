İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    SEPAH Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə hava zərbələri endirir

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 11:22
    SEPAH Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə hava zərbələri endirir

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə, Hayfadakı hərbi və güc strukturlarının mərkəzlərinə, həmçinin Qüdsün şərq hissəsinə hava zərbələri endirdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın bəyanatında deyilir.

    Bəyanatda qeyd olunur ki, İran İsrailə 10-cu raket dalğasını buraxıb, bununla əlaqədar sakinlərə hərbi bazalardan, təhlükəsizlik obyektlərindən və dövlət mərkəzlərindən uzaq durmaq tövsiyə edilir.

    İrana hərbi zərbələr Tel-Əviv SEPAH
    КСИР наносит авиаудары по правительственному комплексу в Тель-Авиве
    IRGC launches airstrikes on government compound in Tel Aviv

