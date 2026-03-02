КСИР наносит авиаудары по правительственному комплексу в Тель-Авиве
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 11:14
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении авиаударов по правительственному комплексу в Тель-Авиве, военным и силовым центрам в Хайфе, а также по восточной части Иерусалима.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.
В нем говорится о том, что Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю, в связи с чем жителям рекомендуется держаться подальше от военных баз, объектов безопасности и государственных центров.
