КСИР наносит авиаудары по правительственному комплексу в Тель-Авиве

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении авиаударов по правительственному комплексу в Тель-Авиве, военным и силовым центрам в Хайфе, а также по восточной части Иерусалима.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.

В нем говорится о том, что Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю, в связи с чем жителям рекомендуется держаться подальше от военных баз, объектов безопасности и государственных центров.