    КСИР наносит авиаудары по правительственному комплексу в Тель-Авиве

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 11:14
    КСИР наносит авиаудары по правительственному комплексу в Тель-Авиве

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении авиаударов по правительственному комплексу в Тель-Авиве, военным и силовым центрам в Хайфе, а также по восточной части Иерусалима.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.

    В нем говорится о том, что Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю, в связи с чем жителям рекомендуется держаться подальше от военных баз, объектов безопасности и государственных центров.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Удары по Ирану Израиль
    SEPAH Tel-Əvivdəki hökumət kompleksinə hava zərbələri endirir
    IRGC launches airstrikes on government compound in Tel Aviv

    Лента новостей