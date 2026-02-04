İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 18:24
    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Bu gün Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Vaşinqtona səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Ahror Burxanov öz "Telegram" kanalında bildirib.

    "Fevralın 4-də Özbəkistanın XİN rəhbəri Baxtiyor Saidovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtona səfər edəcək. Səfər çərçivəsində kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə nazirlər səviyyəsində görüşdə iştirak, həmçinin bir sıra ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılıb", - məlumatda bildirilib.

    Özbəkistan ABŞ Vaşinqton Baxtiyor Saidov
    Сегодня глава МИД Узбекистана посетит Вашингтон

    Son xəbərlər

    18:41

    Özbəkistan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcək

    Region
    18:35

    Əfqanıstanlı fəal və Fələstin QHT-si "Zayed Mükafatı"na layiq görülüb

    Xarici siyasət
    18:31
    Foto

    WUF13 üzrə Könüllülük Proqramı çərçivəsində təlimlər keçirilir

    İnfrastruktur
    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti