Сегодня глава МИД Узбекистана посетит Вашингтон
В регионе
- 04 февраля, 2026
- 18:14
Сегодня делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетит с визитом Вашингтон.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в своем телеграм-канале.
"4 февраля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетит с визитом столицу США Вашингтон. В рамках визита запланировано участие в министерской встрече по вопросам критически важных минералов, а также проведение ряда двусторонних встреч", - говорится в сообщении.
