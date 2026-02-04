Сегодня глава МИД Узбекистана посетит Вашингтон

Сегодня делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетит с визитом Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в своем телеграм-канале.

"4 февраля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетит с визитом столицу США Вашингтон. В рамках визита запланировано участие в министерской встрече по вопросам критически важных минералов, а также проведение ряда двусторонних встреч", - говорится в сообщении.