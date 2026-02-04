В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским зерном
Бизнес
- 04 февраля, 2026
- 15:12
8 вагонов с российским зерном будут отправлены в Армению транзитом через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report, грузовые вагоны будут отправлены 4 февраля.
Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.
