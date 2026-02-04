Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 04 февраля, 2026
    • 15:12
    В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским зерном

    8 вагонов с российским зерном будут отправлены в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report, грузовые вагоны будут отправлены 4 февраля.

    Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndəriləcək
    Train carrying Russian grain to be sent to Armenia via Azerbaijan
