Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək
Xarici siyasət
- 04 fevral, 2026
- 15:08
Rusiya taxılı daşıyan növbəti yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək.
"Report" xəbər verir ki, 8 vaqondan ibarət qatar fevralın 4-də yola salınacaq.
Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 285 taxıl vaqonu (19 min 900 tona yaxın) taxıl göndərilib.
