    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 08:25
    Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayığın saxlanılması zamanı 14 nəfər ölüb

    Yunanıstan Sahil Mühafizəsinin Xios adası yaxınlığında qanunsuz immiqrantları daşıyan qayığı saxlaması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb, 24 nəfər yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın ERT-news televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Xios adasındakı Mirsinidio çimərliyi yaxınlığında dənizdə sahil mühafizə gəmisi ilə qanunsuz miqrantları daşıyan sürət qayığı arasında insident baş verib.

    Son məlumatlara görə, 14 nəfər ölüb, 24 nəfər yaralanıb. Sahil mühafizəsinin iki zabiti, yeddi uşaq və bir hamilə qadın da daxil olmaqla 22 yaralı miqrantla birlikdə xəstəxanaya aparılıb. İtkin düşmüş şəxslərin olması barədə məlumatlardan sonra Sahil Mühafizəsi və Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir.

    İlkin rəsmi məlumata görə, miqrantları daşıyan sürət qayığı Sahil Mühafizəsinə məxsus gəmi ilə toqquşub. Hazırda hadisə yerində Sahil Mühafizəsinin dörd gəmisi, şəxsi dalğıcları daşıyan bir gəmi və Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopter var.

