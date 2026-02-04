Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 07:32
    ERT-news: У острова Хиос при задержании катера с мигрантами погибли 14 человек

    До 14 возросло число погибших в ходе задержания судном Береговой охраны Греции у острова Хиос катера с нелегальными мигрантами, 24 человека доставлены с ранениями в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

    По его информации, в море у пляжа Мирсинидио на острове Хиос произошел инцидент между судном береговой охраны и скоростным катером, перевозившим нелегальных мигрантов. По последним данным, погибли 14 человек, 24 получили травмы. В больницу с ранениями доставлены два сотрудника береговой охраны, а также 22 раненых мигранта, в том числе семь детей и беременная женщина.

    Проводится поисково-спасательная операция с участием береговой охраны и ВВС, поскольку есть информация о пропавших без вести. Согласно первому официальному сообщению, скоростной катер с мигрантами столкнулся с судном береговой охраны. На месте происшествия работают четыре судна береговой охраны, судно с частными водолазами на борту и вертолет ВВС.

    Ранее телеканал Skai сообщил со ссылкой на береговую охрану, что обнаружены тела 4 погибших, а газета "Эфимерида тон синдактон" написала, что погибли по меньшей мере 5 человек. Судно береговой охраны осуществляло операцию по остановке катера, предположительно перевозившего нелегальных мигрантов. В это время произошло столкновение двух судов или перестрелка, и многие пассажиры получили ранения. На борту катера находились около 35 человек, некоторые из них пропали без вести.

    Греция нелегальные мигранты Береговая охрана
