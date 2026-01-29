Трамп выдвинет кандидатуру нового главы ФРС США на следующей неделе

Глава американской администрации Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру нового руководителя Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил на заседании своего кабинета в Белом доме.

"Мы объявим на следующей неделе. Мы объявим имя главы ФРС, кто им будет. Думаю, это будет человек, который станет демонстрировать хорошую работу", - сказал он.

Кандидатура главы ФРС утверждается Сенатом Конгресса США.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.