Призыв Фидана к арабским странам: Когда уходят гегемоны, они оставляют еще более тяжелое наследие

Хакан Фидан, говоря об исламской солидарности, заявил, что Турция и арабские, а также исламские страны должны создать собственную архитектуру безопасности и сформировать между собой атмосферу безусловного доверия.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Да, нашим странам это необходимо. Мы должны создать между собой фундаментальное и абсолютное доверие, а сдерживание должно быть уже вторичным фактором. Главная проблема нашего региона - отсутствие доверия между национальными государствами. Если нам удастся укрепить доверие между народами, это поможет обеспечить стабильность и мир без доминирования какой-либо одной страны.

Посмотрите, как Европейский союз сумел с нуля выстроить свое сообщество. Почему мы не можем сделать то же самое? У нас нет цели создавать новый блок или лагерь. Мы хотим сформировать платформу региональной солидарности. Можно начать с двух или трех стран, но, если со временем она превратится во всеобъемлющую структуру, охватывающую большинство государств региона, это было бы идеальным вариантом", - отметил глава МИД.

Фидан считает, что при отсутствии региональной солидарности всегда возникает потребность в гегемоне:

"Гегемон приходит, чтобы решить ваши проблемы, но когда уходит - оставляет после себя еще более тяжелое наследие. Во-вторых, гегемон всегда требует плату. Мы видели это на примере США и других гегемонов в регионе. Поэтому мы должны уметь решать собственные проблемы самостоятельно. Для этого необходимы определенный уровень солидарности и институционализация".