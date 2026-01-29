Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Уиткофф: Переговоры Украины и РФ при участии США возобновятся примерно через неделю

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 22:08
    Уиткофф: Переговоры Украины и РФ при участии США возобновятся примерно через неделю

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров в трехстороннем формате по мирному завершению российско-украинской войны примерно через неделю.

    Как передает Report, об этом он сказал на заседании в Белом доме под руководством американского лидера Дональда Трампа.

    "Украинцы фактически заявили, что за последнее время - с момента Женевской конференции - мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года конфликта. Итак, в минувшее воскресенье в Абу-Даби с Джаредом Кушнером и (министром армии США - ред.) Дэном Дрисколлом встретились пять российских генералов. И мы считаем, что достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много хороших вещей", - сказал Уиткофф.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) на 1 февраля. Однако она пройдет в двустороннем формате с участием делегаций РФ и Украины.

    Напомним, что первые переговоры технических групп РФ, США и Украины прошли в столице ОАЭ на прошлой неделе 23-24 января.

    Ты - Король

    Последние новости

    22:37

    Трамп выдвинет кандидатуру нового главы ФРС США на следующей неделе

    Другие страны
    22:20

    МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине

    Другие страны
    22:08

    Уиткофф: Переговоры Украины и РФ при участии США возобновятся примерно через неделю

    Другие страны
    21:50

    Совет ЕС вводит санкции против шести известных телеведущих и пропагандистов из РФ

    Другие страны
    21:48
    Фото

    Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    21:35

    Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

    В регионе
    21:29

    Трамп: Путин обещал мне воздержаться от ударов по Киеву в течение недели

    Другие страны
    21:22

    Каллас: Планируем согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

    Другие страны
    21:10

    Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

    Другие страны
    Лента новостей