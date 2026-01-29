Уиткофф: Переговоры Украины и РФ при участии США возобновятся примерно через неделю

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров в трехстороннем формате по мирному завершению российско-украинской войны примерно через неделю.

Как передает Report, об этом он сказал на заседании в Белом доме под руководством американского лидера Дональда Трампа.

"Украинцы фактически заявили, что за последнее время - с момента Женевской конференции - мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года конфликта. Итак, в минувшее воскресенье в Абу-Даби с Джаредом Кушнером и (министром армии США - ред.) Дэном Дрисколлом встретились пять российских генералов. И мы считаем, что достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много хороших вещей", - сказал Уиткофф.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) на 1 февраля. Однако она пройдет в двустороннем формате с участием делегаций РФ и Украины.

Напомним, что первые переговоры технических групп РФ, США и Украины прошли в столице ОАЭ на прошлой неделе 23-24 января.