Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к миру

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что стороны конфликта в Украине сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

Как передает Report, об этом глава турецкой дипломатии заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Думаю, что по сравнению с предыдущими периодами сегодня мы находимся ближе к возможному мирному соглашению, чем когда-либо ранее. В том числе с точки зрения участия в процессе всех сторон - ключевых европейских стран, США и в определенной степени России. Полагаю, что между сторонами все еще остается один или два нерешенных вопроса, над которыми продолжается работа. Я постоянно поддерживаю связь с соответствующими сторонами, поскольку Турция ранее сыграла значительную роль во многих аспектах переговоров о прекращении огня, а также содействовала переговорам, обмену пленными и другим гуманитарным вопросам", - отметил министр.

Он подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня приносят результаты:

"Я не вижу причин, по которым мы не смогли бы добиться результата. Однако это требует от сторон немного большей креативности. Существуют определенные территориальные вопросы, которые нелегко решить. Что касается гарантий безопасности и связанных с ними тем, полагаю, что по ним уже достигнут определенный уровень согласия".