    МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине

    • 29 января, 2026
    • 22:20
    МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине

    Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине состоится 30 января.

    Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

    По его словам, заседание будет проведено по инициативе управляющего от Нидерландов.

    "Причины такой срочности пока не вполне ясны, однако, несомненно, нидерландские коллеги дадут разъяснения завтра", - отметил Ульянов.

    Лента новостей