МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине

Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине состоится 30 января.

Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

По его словам, заседание будет проведено по инициативе управляющего от Нидерландов.

"Причины такой срочности пока не вполне ясны, однако, несомненно, нидерландские коллеги дадут разъяснения завтра", - отметил Ульянов.