МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине
Другие страны
- 29 января, 2026
- 22:20
Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине состоится 30 января.
Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.
По его словам, заседание будет проведено по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Причины такой срочности пока не вполне ясны, однако, несомненно, нидерландские коллеги дадут разъяснения завтра", - отметил Ульянов.
