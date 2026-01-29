Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

Турция призвала ведущие западные страны совместно обсудить будущую архитектуру безопасности Европы, поскольку европейским государствам необходимо укреплять свои оборонные возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, НАТО продолжает оставаться основной платформой сотрудничества в сфере безопасности для трансатлантического сообщества:

"Пока альянс способен функционировать, он служит целям безопасности Европы, Америки и всего трансатлантического пространства. Однако если мы видим раскол между США и Европой, считаю, что Европа должна любыми средствами усиливать свои оборонные возможности. Мы предлагаем, чтобы Великобритания, Турция и некоторые ключевые европейские страны собрались вместе и провели содержательные обсуждения о том, какой должна быть новая архитектура безопасности Европы и каким образом она сможет укрепить нашу устойчивость, мощь и потенциал сдерживания".

Фидан подтвердил наличие серьезных проблем внутри трансатлантического сообщества:

"Сюда относятся война между Россией и Украиной, изменение позиции США и другие вопросы. Выход Америки из архитектуры европейской безопасности вызывает серьезную обеспокоенность у европейцев - так же, как и выход США из договоренностей, ситуация вокруг Гренландии и тарифная политика", - отметил министр.

Объясняя необходимость создания новой системы безопасности в Европе, глава турецкой дипломатии подчеркнул, что без коллективного и эффективного потенциала безопасности государства региона будут вынуждены постоянно маневрировать вокруг различных центров силы, рассчитывая на вечную защиту американского "зонтика":

"Поэтому мы должны сформировать собственный центр тяжести в этом регионе. Тогда нам не придется отдаляться ни от трансатлантического сообщества, ни от Китая, ни от России. В итоге мы сможем выстраивать высококачественное сотрудничество с крупными державами".