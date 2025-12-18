В Северной Каролине разбился бизнес-джет

В региональном аэропорту Стейтсвилла, штат Северная Каролина, при попытке посадки разбился бизнес-джет Cessna C550.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное подразделение телеканала ABC News.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) информацию подтвердили, однако дополнительных сведений регулятор не предоставил. После столкновения с землей самолет взорвался, к настоящему времени на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, включая пожарных.

Самолет с бортовым номером N257BW, как удалось выяснить репортерам, зарегистрирован на компанию GB Aviation Leasing, которая находится по тому же адресу, что и гонщик NASCAR (американская гоночная ассоциация - ред.) Грег Биффл. Остается неизвестным, находился ли Биффл или кто-либо из его знакомых на борту в момент крушения.

Данных о погибших или пострадавших пока нет.