    Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

    Здоровье
    • 19 декабря, 2025
    • 14:34
    В Азербайджане медсестрам запрещено делать инъекции на дому.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по итогам года.

    По его словам, несмотря на запрет, в некоторых селах подобные случаи наблюдаются из-за отсутствия медучастков.

    "Дом - не место для медуслуг. Медсестра должна иметь необходимое оборудование и лекарства для оказания первой помощи. Без них инъекция может привести к серьезным, угрожающим жизни последствиям. В будущем планируется создать медицинские участки во всех регионах Азербайджана", - отметил Гурбанов.

    Вугар Гурбанов TƏBİB
