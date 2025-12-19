Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

В Азербайджане медсестрам запрещено делать инъекции на дому.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по итогам года.

По его словам, несмотря на запрет, в некоторых селах подобные случаи наблюдаются из-за отсутствия медучастков.

"Дом - не место для медуслуг. Медсестра должна иметь необходимое оборудование и лекарства для оказания первой помощи. Без них инъекция может привести к серьезным, угрожающим жизни последствиям. В будущем планируется создать медицинские участки во всех регионах Азербайджана", - отметил Гурбанов.