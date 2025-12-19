Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 21:59
    Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность своего участия в переговорах с представителями украинской стороны в штате Флорида 20 декабря.

    Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

    "Эти переговоры пройдут в Майами. Они начинаются сегодня и продолжатся завтра. Возможно, завтра я буду присутствовать на части этих переговоров", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемые консультации представителей США с украинской делегацией.

    Марко Рубио переговоры российско-украинская война Флорида

