Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 21:59
Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность своего участия в переговорах с представителями украинской стороны в штате Флорида 20 декабря.
Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.
"Эти переговоры пройдут в Майами. Они начинаются сегодня и продолжатся завтра. Возможно, завтра я буду присутствовать на части этих переговоров", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемые консультации представителей США с украинской делегацией.
