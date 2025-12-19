İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio 20 dekabrda Floridada Ukrayna tərəfinin nümayəndələri ilə keçiriləcək danışıqlarda iştirak edə biləcəyini istisna etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, Rubio bunu Dövlət Departamentində jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    "Bu danışıqlar Mayamidə keçiriləcək. Onlar bu gün başlayır və sabah davam edəcək. Ola bilsin ki, sabah mən də bu danışıqların bir hissəsində iştirak edim", – Rubio ABŞ nümayəndələrinin Ukrayna nümayəndə heyəti ilə gözlənilən məsləhətləşmələrini şərh etməklə bağlı müraciətə cavab verərkən deyib.

    Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря

