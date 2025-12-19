Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 21:45
    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    В аэропорту Дубая задержали или отменили более 200 рейсов из-за сильных ливней с грозами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным журналистов, в авиагавани задержали или отменили 214 рейсов. Так, для 159 самолетов задержали время прибытия, еще для 46 - на вылет, а девять были отменены.

    Дубай задержка рейсов непогода аэропорт
    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Последние новости

    22:27

    Гутерриш: Действия хуситов парализуют гуманитарную деятельность ООН в Йемене

    Другие страны
    22:13

    Рубио допустил как скорое, так и затяжное урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    21:59

    Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря

    Другие страны
    21:45

    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    Другие страны
    21:18

    Стоимость платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

    Другие страны
    21:02

    Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

    Другие страны
    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    Лента новостей