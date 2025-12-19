СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

В аэропорту Дубая задержали или отменили более 200 рейсов из-за сильных ливней с грозами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, в авиагавани задержали или отменили 214 рейсов. Так, для 159 самолетов задержали время прибытия, еще для 46 - на вылет, а девять были отменены.