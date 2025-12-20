Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Китае создали оптический чип для генеративного ИИ

    Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун разработали оптический чип LightGen, позволяющий работать с крупномасштабными моделями генеративного искусственного интеллекта.

    Как передает Report со ссылкой на China Daily, ученые считают, что новая разработка открывает перспективы для решения объемных вычислительных задач.

    "LightGen открывает новый путь для развития генеративного ИИ с большей скоростью и эффективностью, он указывает новое направление для исследований в области высокоскоростных и энергоэффективных генеративных интеллектуальных вычислений", - заявил ведущий исследователь Чэнь Итун.

    По словам разработчиков, LightGen - первый полностью оптический чип, поддерживающий крупномасштабные семантические и визуальные генеративные модели ИИ. Оптические вычисления используют свет вместо электронов в транзисторах, что позволяет ускорить обработку данных и снизить энергозатраты.

    Эксперименты показали, что чип способен создавать изображения высокого разрешения, 3D-модели и видео высокой четкости.

    Çində generativ süni intellekt üçün optik çip yaradılıb

