В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

В городе Гейнсвилл, штат Джорджия, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку прямо на оживленное шоссе в городе Гейнсвилл.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC News, пилот борта Beechcraft Hawker G-36 вскоре после взлета сообщил о неисправности двигателя и, не имея возможности вернуться в аэропорт, принял решение садиться на автодорогу Браунс-Бридж.

Во время приземления самолет протаранил несколько автомобилей.

По сообщениям полиции Гейнсвилла, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека: двое находившихся в самолете и двое водителей, чьи машины приняли удар на себя. Врачи говорят, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Расследованием причин технического сбоя уже занялось Федеральное управление гражданской авиации (FAA).