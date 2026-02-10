Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 03:21
    В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

    В городе Гейнсвилл, штат Джорджия, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку прямо на оживленное шоссе в городе Гейнсвилл.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC News, пилот борта Beechcraft Hawker G-36 вскоре после взлета сообщил о неисправности двигателя и, не имея возможности вернуться в аэропорт, принял решение садиться на автодорогу Браунс-Бридж.

    Во время приземления самолет протаранил несколько автомобилей.

    По сообщениям полиции Гейнсвилла, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека: двое находившихся в самолете и двое водителей, чьи машины приняли удар на себя. Врачи говорят, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

    Расследованием причин технического сбоя уже занялось Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

    США жесткая посадка самолеты пострадавшие
    Видео
    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    03:39

    Босния и Герцеговина приняла Программу реформ по сотрудничеству с НАТО

    Другие страны
    03:21
    Видео

    В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

    Другие страны
    02:50

    Forbеs: Азербайджан играет ключевую роль в геополитической перестройке Евразии

    Аналитика
    02:17

    Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

    Другие страны
    01:49

    Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата Эндрю с Эпштейном

    Другие страны
    01:33

    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Другие страны
    01:20

    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Другие страны
    00:53

    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В регионе
    00:14

    Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

    Другие страны
    Лента новостей