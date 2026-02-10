İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 03:38
    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    ABŞ-nin Corciya ştatının Geynzvill şəhərində yüngül mühərrikli təyyarə birbaşa işlək şoseyə sərt eniş edib.

    "Report" "ABC News" telekanalına istinadən xəbər verir ki, "Beechcraft Hawker G-36" təyyarəsinin pilotu uçuşdan qısa müddət sonra mühərrikdə nasazlıq olması barədə məlumat verib və hava limanına qayıtmaq imkanı olmadığı üçün "Brauns Bric" avtomobil yoluna enmək qərarına gəlib.

    Eniş zamanı təyyarə bir neçə avtomobili vurub.

    Geynzvill polisinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı dörd nəfər xəsarət alıb: təyyarədə olan iki nəfər və zərbəyə məruz qalan avtomobillərin iki sürücüsü. Həkimlər yaralıların həyatı üçün təhlükə olmadığını bildiriblər.

    Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) artıq texniki nasazlığın səbəblərini araşdırmağa başlayıb.

    Corciya təyyarə sərt eniş
    Video
    В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ Dövlət katibi 13-16 fevral aralığında Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    03:38
    Video

    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    03:14

    "Kan": Qəzzaya yaxın vaxtlarda İndoneziyadan bir neçə min hərbçi göndərilə bilər

    Digər ölkələr
    02:57

    "Forbes": Azərbaycan Avrasiyanın geosiyasi baxımdan yenidən qurulmasında kilid rol oynayır

    Analitika
    02:33

    Britaniya Kralı qardaşı Endryunun Epşteynlə əlaqələrinin araşdırılmasına kömək edəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    02:08

    Bosniya və Herseqovina NATO ilə əməkdaşlıq üzrə 2025-ci il İslahat Proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:44

    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:25

    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:54

    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti