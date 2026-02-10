Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    Король Великобритании Карл III готов оказать содействие полиции при расследовании связей его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

    "Король посредством слов и беспрецедентных действий ясно выразил глубокую озабоченность обвинениями, которые продолжают появляться в контексте поведения господина Маунтбеттен-Виндзора. Хотя ответ на конкретные утверждения, о которых идет речь, должен дать господин Маунтбеттен-Виндзор, мы, как и следовало ожидать, готовы помочь полиции долины Темзы, если к нам обратятся. Как ранее говорилось, мысли и переживания Их Величеств [Карла III и его супруги королевы Камиллы] остаются с жертвами всех форм насилия", - сказано в заявлении.

    В понедельник днем полиция долины Темзы сообщила, что начала изучать информацию о передаче Маунтбеттен-Виндзором конфиденциальных сведений Эпштейну. Речь идет о том времени, когда член королевской семьи, на тот момент еще носивший титулы принца и герцога Йоркского, был специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям. Этот пост он занимал с 2001 по 2011 год.

